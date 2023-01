L’écurie Fass-Ndakaru a convoqué la presse ce mardi 10 janvier 2023, à son lieu d’entraînement, pour évoquer la situation de son leader Gris Bordeaux, dont l’adversaire Ama Baldé est blessé.

« Nous avons reçu une correspondance du CNG confirmant la blessure de notre adversaire Ama Baldé, après une contre-expertise des médecins du CNG. C’est devenu officiel donc. À notre tour, nous avons aussi écrit au CNG pour lui demander d’autoriser Gris Bordeaux à contracter pour un autre combat, en attendant devoir au promoteur un combat contre Ama Baldé. Nous avons la conviction que le CNG nous l’accordera, comme on l’a fait récemment pour Modou Lô », a déclaré le Président du CNG, Abass Ndoye. Celui-ci est allé plus loin en disant que leur adversaire a un repos médical de 30 jours, renouvelable.

De son côté Gris est allé dans le fond du dossier en déterminant la nature de la blessure. Et c’était pour dire que « c’est une blessure qui ne se guérit pas en un clic. C’est quelque chose de très sérieux ».

Boy Niang 2 comme premier choix, Modou Lô possible, Lac 2 exclu

Prenant la parole, le Président a clairement dit que leur choix premier va vers Boy Niang 2, « d’abord en tant qu’amateur. Hier, c’était les duels Fass contre les Sérères qui faisaient courir. Aujourd’hui, les derbys sont les combats Fass vs Pikine ». Et Gris Bordeaux de renchérir que « mon combat contre Boy Niang ne peut qu’être disputé puisque nous sommes deux lutteurs avec le pied droit devant ».

Et, si un combat contre Modou Lô n’est pas exclu, le Président Abass mettant même le Roi des arènes en deuxième position, Lac 2 est définitivement écarté par Gris Bordeaux lui-même. « Qu’on me parle de lutteur et de combat qui intéresse les amateurs », tonne le 3e Tigre de Fass.

