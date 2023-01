Les Lions du basket jouent leur avenir pour le Mondial 2023, en février prochain au Caire. Très incertain pour ce rendez-vous capital, leur capitaine, Gorgui Sy Dieng, est espéré ; même si sa situation actuelle est loin d’être un fleuve tranquille.

L’Equipe nationale de basket pourrait compter sur son capitaine, Gorgui Sy Dieng, lors de la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023, prévue du 24 au 26 février 2023 au Caire.

Libéré le 5 janvier dernier par les Spurs, le pivot de la NBA, passé par Minnesota, Atlanta et Memphis et qui s’est retrouvé sans club, a signé pour un nouveau contrat de 10 jours avec la même équipe.

Face à une telle situation, Le Quotidien a appris que l’international sénégalais pourrait prendre part à la dernière fenêtre de ces éliminatoires. D’ailleurs, ajoutent des sources, des pourparlers auraient été entrepris dans ce sens afin de convaincre le joueur.

«La marge de manœuvre est grande pour qu’il soit sélectionné. Il faudrait cependant que Gorgui, qui a signé pour 10 jours avec les Spurs, soit libre pendant la période de la fenêtre. On est en contact avec lui et on suit sa situation. C’est peut-être trop tôt de dire qu’il sera au Caire parce que dans le milieu professionnel, les choses vont très vite. Donc, on va attendre avant de pouvoir prendre une décision et de se prononcer clairement sur la venue ou non de Gorgui», a confié notre interlocuteur.

Une nouvelle signature pour changer la donne

Autrement dit, l’international sénégalais pourrait rebondir très prochainement dans un autre club. En effet, selon toujours la source, il est en pourparlers avec d’autres franchises. «Ce qui veut dire qu’on ne pourra pas compter sur lui, s’il signe avant la prochaine fenêtre de février prochain. Et comme je l’ai dit, on attend d’y voir plus clair. C’est une situation difficile pour un joueur, même si Gorgui reste un professionnel. On essaie plutôt de l’accompagner durant cette période qui n’est pas facile. Ensuite, on prendra la bonne décision avec lui», ajoute la source.

Auteur d’une prestation remarquable lors de la dernière fenêtre à Monastir, en Tunisie, Gorgui Sy Dieng avait permis aux Lions d’enregistrer trois victoires en autant de sorties contre respectivement la Tunisie, le Sud Soudan et le Cameroun. Un carton plein qui avait permis au Sénégal de se relancer dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Avec 52 points, 35 rebonds et 6 contres, il sera désigné MVP de la 4e fenêtre.

Au Caire, le Sénégal aura besoin de réaliser la même performance pour espérer décrocher l’un des cinq tickets qualificatifs au Mondial.

Le Quotidien