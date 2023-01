Le défenseur sénégalais Pape Abou Cissé s’est illustré en marquant un but ce mercredi pour le match retour des 8es de finale de Coupe de Grèce contre Atromitos.

Après avoir remporté la manche aller sur le score de 4-1, Olympiakos a été cueillis à froid d’entrée ce mercredi pour la manche retour. Atromitos a ouvert le score des la 8e minutes de jeu et espérait ainsi faire douter Olympiakos mais c’était sans compter sur Pape Abou Cissé.

Le défenseur sénégalais a signé le but égalisateur à la 38e minute de jeu avant que Marcelo ne marque le second but pour redonner un avantage considérable aux siens avant la pause en vue de la qualification pour le prochain tour. A la mi-temps Olympiakos mène 2-1 devant Atromitros.

Wiwsport.com