Ce mercredi en conférence de presse, le Président du comité d’organisation du CHAN-2022, Rachid Oukali, a confirmé la venue de Gianni Infantino, patron du football mondial, qui sera l’invité d’honneur de la cérémonie d’ouverture du championnat d’Afrique des nations en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. “Je confirme la présence du Président de la FIFA, vendredi prochain », estime l’algérien.

Et ce n’est pas tout, cette cérémonie verra également la présence de plusieurs anciennes gloires du football africain dont le Sénégalais, El Hadji Diouf, double ballon d’Or Africain.“Nous avons adressé plusieurs invitations à d’anciennes gloires du football africain à l’image du président de la FECAFOOT Samuel Eto’o mais aussi de Jay-Jay Okacha, Didier Drogba, Asamoah Gyan, El Hadji Diouf, Roger Mila, Adebayor, Karim Haggui. Certains assisteront uniquement à la cérémonie d’ouverture, d’autres à toute la compétition. J’ai également établi une très grande liste de joueurs algériens anciens et actuels et j’espère qu’ils seront présents« , ajoute-t-il.

La cérémonie qui aura lieu au stade Nelson Mandela sera suivie du premier match de cette compétition qui mettra aux prises l’Algérie à la Libye.