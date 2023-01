C’est ce qu’on appelle une bataille de promoteurs. Quelques heures seulement après avoir été informés du dépos du certificat de guérison de Modou Lo, les promoteurs de lutte ont pris la direction de Yoff où habite l’agent de ce dernier, Biram Gning. Ils sont sept à s’arracher le roi des arènes qui n’a plus lutté depuis trois ans. Parmi eux, il y a les plus grands, a appris iGFM. Et si certains ont préféré appeler, d’autres ont effectué le déplacement chez Biram Gningue. Ce qui fait que les rendez-vous s’enchaînent depuis plusieurs heures au domicile de l’agent du lutteur des Parcelles Assainies.

Modou Lo vs Boy Niang 2 : combat le plus proposé

Notre source nous a appris également que Boy Niang 2 est l’adversaire qui a été le plus proposé par les promoteurs, à Modou Lo. Ces derniers souhaitent l’affiche Modou Lo-Boy Niang 2, qui s’impose le plus, selon également les amateurs. « Maintenant, c’est à nous de voir l’adversaire qu’il nous faut. Mais pour dire vrai, presque tous les promoteurs ont proposé le combat Modou-Boy Niang. De son côté, Modou n’a pas de préférence. Il affrontera l’adversaire qui sera face à lui », a dit Biram Gning au téléphone. « Il doit reprendre la compétition parce qu’il est resté trois ans sans lutter. Là, il est prêt à retrouver l’arène », a-t-il précisé, indiquant que Modou Lo pourrait lutter en juillet 2023 et le 1er janvier 2024.

A noter que le combat contre Ama Baldé est toujours d’actualité mais il ne reste plus qu’à fixer la date.