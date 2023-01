Impressionnant avec Amiens, Formose Mendy pourrait quitter le club picard cet hiver. L’arrière latéral droit serait dans le viseur de West Ham et Lens.

L’avenir a long terme de Formose Mendy ne s’écrira certainement pas au Stade Crédit Agricole la Licorne. Arrivé l’été 2021 en provenance du Club Brugge, en Belgique, le jeune arrière latéral droit international sénégalais est très rapidement devenu indiscutable dans les choix de l‘entraîneur amiénois Philippe Hinschberger. Ce qui provoque de nombreuses convoitises.

Déjà l’été dernier, l’ancien pensionnaire de l’AF Darou Salam n’était pas trop loin de quitter l’ASC avant de finalement y rester. Maintenant, un départ pourrait arriver lors de ce mercato d’hiver, d’autant que le joueur convoqué lors de la Coupe du Monde aurait tapé dans l’œil d’un club de Premier League et de Ligue 1. Il s’agirait de West Ham et Lens, selon The Athletic.

Selon le média anglais, les deux formations auraient déjà fait part de leur intérêt avec tout de même une petite longueur d’avance pour les Sang et Or car la formation de Franck Haise, actuelle deuxième de Ligue 1, aurait fait une offre de près de 8 millions d’euros pour s’offrir le joueur de 22 ans. Mais cette somme n’aurait pas satisfait les dirigeants d’Amiens, qui l’auraient donc rejetée.

