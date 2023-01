Pour ce mercato d’hiver, Olympique Lyon veut se renforcer dans plusieurs postes mais surtout dans l’entrejeu où les Gones veulent s’offrir Pathé Ismail Ciss du Rayo Vallecano.

Si l’Olympique de Marseille s’est offert Ruslan Malinovskyi, le mercato tarde à s’animer du coté de lauré club olympien à savoir Lyon. Mais cela ne saurait tarder puisque le club de Jean Michel Aulas a déjà des noms ciblés pour cette fenêtre des transferts de janvier. En effet selon OnlyGones, Lyon cible un latéral droit expérimenté, un défenseur central mais aussi un milieu de terrain type numéro 6 qui jouera le rôle de sentinelle pour équilibrer le jeu.

Cette recherche de ce profil les a mené à Pathé Ismail Ciss, milieu de terrain sénégalais du Rayo Vallecano. Doté d’un bon jeu balle au pied, le joueur de 28 ans est aussi très athlétique ce qui est l’une des caractéristiques recherchées par les dirigeants lyonnais. Auteur de 14 matchs (1 but marqué) en Liga et de trois matchs lors de la coupe du monde 2022, Pathé Ciss serait très apprécié par Laurent Blanc en plus d’être parfaitement dans la gamme de prix de l’OL. Une offre ne devrait d’ailleurs pas tarder à être formuler .

L’OL a ciblé plusieurs postes où il faut se renforcer cet hiver : – Latéral droit expérimenté (déjà une piste avancée)

– Un défenseur central

– Un 6 athlétique, Pathé Ciss est un joueur suivi, Blanc le veut et dans la gamme de prix de l’OL. (@sebnonda) pic.twitter.com/ZOJ2Vgq5ZT — Only Gones (@OnlyGones) January 10, 2023

Wiwsport.com