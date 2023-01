Newcastle United s’est imposé ce mardi (2-0) devant Leicester en quart de finale de la League Cup. Les Magpies se qualifient pour le dernier carré de la compétition.

C’est la fin de l’aventure en League Cup pour Leicester et Nampalys Mendy. Les foxes ont été défaits 2-0 ce mardi en quart de finale de la compétition par Newcastle au Stade Saint James Park. La rencontre s’est décantée en seconde période sur une action bien menée coté gauche de la défense de Leicester, Joelinton sert dans la course Daniel Burn qui se faufile dans l’arrière garde des Foxes avant de tirer et marquer à la 60e minute de jeu.

Dix minutes plus tard, c’est Miguel Almiron qui va se muer cette fois ci en passeur en servant magnifiquement Joelinton dans l’espace. En une touche, le brésilien trompe Dany Ward d’un plat du pied sublime et scelle le score du match (2-0). Entré à la 84e minute, Nampalys Mendy n’a pas eu beaucoup de choses à faire dans ce quart de finale. Newcastle remporte le match et file en demi-finale alors que Leicester s’arrête aux portes du dernier carré.

