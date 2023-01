Tapha Tine a juré que la bagarre sera inévitable pour son combat contre Bombardier. Le géant du Baol a prévenu le B52 à l’occasion de leur face à face tenu ce samedi à l’esplanade de la 2STV.

On ne change pas une tactique qui gagne ! Tapha Tine en a bien conscience. Après avoir battu Bombardier sur décision médicale en 2012 au bout d’un combat qui ressemblait plus à de la boxe sur un ring que de la lutte, Tapha Tine ne compte ps changer de stratégie pour cet acte 2. Il l’a bien fait savoir à son adversaire. « La bagarre sera inévitable entre bombardier et moi. Il ne faudrait pas qu’on fasse de la diversion », a averti le porte drapeau de l’écurie Baol même s’il dit aussi être prêt pour la lutte pure comme pour dire qu’il est fort dans les deux domaines.

« Vous savez que c’est très difficile de lutter avec certains lutteurs qui refusent le combat. Mes adversaires savent très bien que je suis redoutable dans la boxe pure, du coup ils refusent l’affrontement (…) Si Bombardier veut que nous livrons un bon combat, la bagarre sera inévitable et je suis prêt pour ça. Que ce soit dans la lutte pure ou la boxe je suis prêt ! S’il lutte je l’enverrai au top 5, s’il m’affronte dans la bagarre je le mets KO ! » a déclaré Tapha Tine.

