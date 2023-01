En face à face ce samedi contre son adversaire Tapha Tine, Bombardier s’est dit prêt à prendre sa revanche sur le géant du Baol le 12 février prochain.

Le B52 de Mbour est sur de ses forces et ce, malgré que son futur adversaire l’ait déjà battu un certain 24 juin 2012 par décision arbitral. Ce samedi sur l’esplanade de la 2STV, Bombardier et Tapha Tine se sont fait face dans le cadre de la promotion de leur combat prévue le 12 février. Le lutteur de Mbour s’est ainsi dit prêt à disputer un combat intense et a encaissé les coups de son adversaire réputé pour sa technique de boxe et sa force de frappe.

« J’ai opté pour la lutte avec frappe. Il est évident que ce sera un combat intense. Si je dois encore me battre avec mon adversaire, je le ferais sans reculer d’un pas ! Tout le monde sait que Bombardier est un dur à cuire, ce n’est pas à moi qu’on va faire la leçon… » a déclaré Bombardier.

Face à Tapha Tine plus confiant que jamais et qui a dominé les joutes verbales avec des attaques sur sa communication qu’il qualifie de double discours, B52 est resté zen avant de demander au géant du Baol de prendre son mal en patience. « Je te conseille de préserver ton énergie, ce n’est pas maintenant que tu me feras changer ma manière de communiquer. Je ne suis pas un adepte des longs discours, mais tout le monde sait que je suis intraitable dans l’enceinte… » a avertit le tombeur de Balla Gaye 2.

Wiwsport.com