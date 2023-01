La victoire du Sénégal face au Congo a mis un terme à la phase de préparation des Lions Locaux en vue du championnat d’Afrique des nations qui va débuter ce vendredi. Au total 4 rencontres ont été jouées par les protégés de Pape Thiaw qui en sortent avec un bilan nuancé mais « encourageant ».

Au-delà des matchs amicaux disputés en interne au centre Jules François Bocandé et loin des regards des observateurs, la sélection locale sénégalaise s’est frottée avec quatre nations qualifiées à cette joute africaine qui regroupera 18 équipes. Après avoir arraché sa qualification, octobre dernier, des mains de la Guinée qui depuis une dizaine d’années les empêche de participer au CHAN, le staff sénégalais a très tôt lancé la campagne de préparation pour l’Algérie 2023. Cette phase va démarrer chez le pays hôte où les coéquipiers de Moutarou Baldé ont fini par concéder un nul dans un match qu’ils pouvaient largement remporter “C’était un bon match qui était à notre portée. Mais on ne va pas cracher sur le match nul (2-2). J’ai moins apprécié les buts qu’on a encaissés. On se faisait rejoindre à chaque fois qu’on menait au score”, avait regretté le capitaine de l’équipe. Quatre jours plus tard, ils sont allés défier le Maroc, double tenant du titre. Une rencontre soldée par une défaite (1-0) des Lions Locaux qui cette fois-ci peinait sur la finition.

Ces deux matchs joués ont tout de même permis à Pape Thiaw de ratisser son groupe, il concocte quelques jours plus tard sa liste des 23 convoqués. La délégation s’envole pour la Tunisie, lieu retenu pour leur dernier stage préparatoire. Arrivés sur place, à Tabarka plus précisément, les Lions locaux disputent leur trois match contre le Niger, terminé par un nul et vierge (0-0). Et une panne sèche de l’attaque sénégalaise qui a fini par alerter le sélectionneur : “Je pense que nous avons manqué un plus sur le côté offensif du match parce qu’on a eu des occasions pour marquer. On n’a pas pu le faire. On sait que dans le football pour gagner il faut marquer des buts. On sait qu’on doit travailler encore plus sur cet aspect qui était déjà le point fort de cette équipe. On a vu à chacun qu’on jouait on marquait en général un but. Aujourd’hui, on a loupé des occasions. On va travailler encore plus pour préparer la compétition”, déclare Pape Thiaw, à la fin de la rencontre.

Les Sénégalais reprennent confiance en dominant le Congo lors de leur dernier match de préparation grâce à un coup franc magistralement exécuté par Lamine Camara de Génération Foot. Le Sénégal conclut ainsi sa préparation par cette courte victoire (1-0) devant les Menas du Niger. Au total, sur quatre matchs amicaux, l’équipe de Pape Thiaw a enregistré une victoire, deux matchs nuls et une défaite. Des résultats mitigés mais pour Cheikhou Oumar Aidara, consultant, ces matchs présentent un avantage considérable sur plusieurs aspects.

“C’est vrai qu’en veille de compétition il faut jouer des matchs amicaux mais le plus important dans ces matchs n’est pas les résultats mais plutôt la revue d’effectif. Ils permettent aux équipes de mieux cerner le groupe et de mieux opérationnaliser les possibilités tactiques. C’est d’ailleurs ce qui explique souvent le fait que le coach change les joueurs d’un match à un autre afin de voir toutes les combinaisons possibles pour dire tout simplement que la compétition se jouera difficilement et il faudra que les joueurs y mettent de la valeur ajoutée pour atteindre les objectifs attendus. L’équipe est bien outillée, les postes sont presque doublés du coup on peut s’attendre à de bonnes prestations”, estime-t-il.

Au rayon des buts, les Lions Locaux ont marqué 3 buts, soit un seul but lors de leurs deux derniers matchs. Cheikh Oumar souligne la nécessité pour ses coéquipiers de Moussa Kanté d’être davantage efficaces en attaque. “Au regard des matchs de préparation, il est évident de noter que le secteur offensif reste encore problématique. Il faudra marquer pour gagner les matchs. Et la particularité du CHAN est que certaines équipes viennent pratiquement avec leur sélection A” ajoute le consultant qui se méfie particulièrement deux des trois adversaires du Sénégal en phase de poule. “Je pense que la Côte d’Ivoire est l’équipe la plus prenable par contre l’Ouganda et la RDC est très bonne et joue pratiquement avec les joueurs de l’équipe A qui évolue pour l’Ouganda au Viperse et au Campala City pour la RDC L’AS VITA Club et le TP Mazembe. »

Toutefois, les partenaires d’Alioune Badara Faty, déterminés à marquer leur empreinte pour leur retour dans cette compétition 12 ans après, auront tout le loisir de le montrer samedi 14 janvier contre la Côte d’Ivoire au stade d’Annaba pour le compte de la première journée du groupe B.

