Comme annoncé le mois passé, l’une des innovations de la BAL 2023 est la BAL Combine. Un événement qui se déroulera en France et qui permettra aux 12 clubs qualifiés de recruter des joueurs et renforcer leurs effectifs.

La Basketball Africa League (BAL) vient d’annoncer aujourd’hui la tenue d’un Combine à Paris pour les jeunes joueurs désireux de participer à la saison 2023 de la BAL. L’événement de deux jours, auquel participeront 30 joueurs venus d’Afrique, d’Europe, des États-Unis et du reste du monde, se déroulera les dimanches 15 et lundi 16 janvier au centre d’entraînement The One Ball à Paris informe le communiqué de la BAL.

Les joueurs participeront à des tests anthropométriques et athlétiques, à des activités de perfectionnement technique par poste et à des matchs à 5 contre 5 devant des émissaires, des entraîneurs et des dirigeants des 12 équipes de club qualifiées pour la saison 2023 de la BAL. Rappelons que chacune des 12 équipes de la BAL comptera jusqu’à 13 joueurs, dont au moins 8 seront citoyens du pays d’origine de leur équipe et jusqu’à 4 pourront être originaires d’autres pays, dont maximum 2 d’un pays non africain.

Concernant le programme à Paris, de grands noms du Basketball seront présents. Ce qui sera un avant-gout de la BAL en attendant le coup d’envoi de la saison 3 le 11 mars prochain au Dakar Arena qui va abriter les 15 matchs de la Conference Sahara. Le coach du All-Star Game NBA 2021 et ancien entraîneur du Jazz d’Utah, Quin Snyder, dirigera le Combine de la BAL. James Wade, champion WNBA 2021 et entraîneur du Sky de Chicago, Jean-Aimé Toupane, entraîneur de l’équipe de France féminine, Ed Davis, ancien joueur NBA, Lamine Kebe, entraîneur de l’équipe de France masculine des moins de 18 ans et Mehdy Mary, entraîneur adjoint de l’équipe de France masculine des moins de 20 ans, compléteront l’encadrement de Snyder.

wiwsport.com