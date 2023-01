L’ancien roi des arènes Yakhya Diop Yékini a apporté un démenti sévère à propos de certaines accusations qui pèsent à son encontre. Des fans de Balla Gaye l’accusent d’avoir aidé mystiquement Boy Niang lors de son combat contre le Lion de Guédiawaye.

Balla Gaye 2 et Yékini ne se quittent plus. Même après la retraite de champion venu de Bassoul en 2016, les deux lutteurs continuent à alimenter les débats publics au sein de l’arène sénégalaise depuis leur confrontation en 2012 (victoire de Balla Gaye). Et comme lors de son combat contre Modou Lô (2019), les fans du Lion de Guédiawaye ont accusé Yékini de s’être ingéré mystiquement dans le combat afin d’aider Boy Niang 2 a battre Balla Gaye le 1 er janvier dernier.

Lassé d’être à chaque fois associé aux revers de Balla Gaye 2, Yékini dit stop et assure qu’il n’est mêlé ni de prés ni de loin à cette polémique : « Tout d’abord, je tenais à dire que si je fais cette précision ce n’est pas pour répondre à mes détracteurs mais par égard à mes proches et sympathisants qui sont touchés par ces accusations qui pèsent sur ma personne (…) Depuis quelque temps, suite à la défaite de Balla Gaye, j’ai entendu toutes sortes de versions venant de la part de ses partisans. Je tenais à dire que toutes ces polémiques sont vaines et surtout très loin de la vérité » a t’il déclaré.

Celui qui fut nommé le meilleur l’erreur du cinquantenaire d’ajouter : « Je n’ai rien contre Balla Gaye, mais j’ai comme l’impression qu’il est encore trop «jeune» pour comprendre certaines choses et faire preuve de maturité. Il faut dire qu’il n’est pas aidé par ses proches. Il faut que cela soit clair, jusqu’à la fin des temps, vous ne verrez jamais Yekini aller aider un lutteur contre qui que ce soit, à moins qu’il ne fasse partie de mon écurie » a tenu à préciser Yékini avant de défier ceux qui voudraient l’attaquer d’une miner ou d’une autre. « Ils se sont trompés sur mon compte. Mais qu’ils sachent tous que je n’ai absolument rien à craindre de qui que ce soit ! A l’endroit de ces marabouts, je m’appelle Yakhya Diop, qu’ils fassent quelque chose contre s’ils le peuvent. »

