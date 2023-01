Lors de la rencontre face à Başakşehir ce lundi après-midi, les joueurs d’Adana Demirspor et leur coéquipier sénégalais Badou Ndiaye ont rendu un magnifique hommage aux victimes de l’accident de Kaffrine.

Sur et en dehors du terrain, il y a de la classe dans l’équipe d’Adana Demirspor. Deux jours après la catastrophe routière qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes à Gniby, dans la région de Kaffrine, la formation de Vincenzo Montella a salué la mémoire des victimes, lundi soir, lors de son match de la 18e journée du Championnat de Turquie contre l’Istanbul Başakşehir.

Afin de partager la douleur mais surtout sympathiser avec leur milieu de terrain international sénégalais Pape Alioune Ndiaye, incontournable dans leurs rangs, les joueurs d’Adana Demirspor ont en effet porté un brassard noir. Un geste de très grande noblesse auquel l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars a réagi à l’issue de cette rencontre finalement perdue sur le score de 2 à 1.

« La vie s’arrête quelques fois, dès événements douloureux nous y obligent, ou alors moins réjouissant tel que le malheureux accident qui vient endeuiller le peuple sénégalais, et par delà nos amis et sympathisants, parmi lesquels, tous les amis et amoureux de notre cher pays », a d’abord regretté Badou Ndiaye dans une Story partagée sur son compte Instagram.

Puis d’ajouter : « Je remercie le président de mon club Adana Demirspor et tout le personnel qui ont bien voulu partager cette peine en portant ce soir des brassards noirs. Mes remerciements sont sans fin aux coéquipiers qui ont été à mes côtés face à cette tragédie. Merci du fond du cœur. » Vivement le titre de Champion de Turquie pour Adana Demirspor à la fin de saison.

