Opposé à Demirspor dans un duel du haut de tableau ce lundi pour le compte de la 17e journée du championnat turc , Basaksehir a remporté les trois points à domicile 2-1 et conforte sa place dans le trio de tête du championnat.

Cette rencontre de la 17e journée de SuperLig qui mettait au prise deux sénégalais a tourné à l’avantage de celui qui jouait à domicile. Si Paulin Keny a observé depuis le banc ses adversaires prendre le dessus sur Adana Demirspor, Papa Alioune Ndiaye lui a vécu la défaite des siens sur la pelouse.

Après une première période où les deux équipes s’observaient, le match s’est emballé en seconde période après l’ouverture du score sur penalty de Turuc en faveur de Basaksehir (52e). Ce but aura le mérite de réveiller les coéquipiers de Badou Ndiaye qui égalisent six minutes plus tard grâce à un but de Samet Akaydin parfaitement servi par l’ancien montpelliérain Younes Belhanda. Une joie de courte durée puisque presque dans la foulée Serdar Gurler redonne l’avantage à Basaksehir (2-1).

Le score ne bougera plus et l’équipe hôte s’offre les trois points et reste devant au classement (3e) à quatre points de son adversaire du jour Demirspor qui est 4e. Notons tout de même le beau geste des joueurs de Demirspor qui ont rendu hommage aux victimes de l’accident de Gniby qui a fait une quarantaine de morts en portant des brassards noirs.

Maç sonucu. Medipol Başakşehir FK 🟧 2 – 1 🟦 Adana Demirsporumuz#İBFKvADS pic.twitter.com/DYsc9CNl8I — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 9, 2023

