Hamoudy Kazoun-Urssuline blue en Super Grand Prix, Babacar Dieng-Elite Logane en Grand Prix, Raicha Hachem-Azerty du Désir en Challenge Cup sont les couples vainqueurs de la 7ème édition du Concours de Saut d’Obstacles d’Amitiés (CSIA) disputée, hier, au Racing Club de Dakar (RCD), sis à Mbao.

Ce concours international, organisé par le Racing Club de Dakar, a vu la participation des cavaliers sénégalais, belges et français. Revanchard sous les couleurs du RCD, Hamoudy Kazoun a renoué, hier, de fort belle manière avec le Super Grand du Concours de Saut d’Obstacles international d’Amitiés (CSIA). Vainqueur de l’édition 2021, Hamoudy s’est adjugé le Super Grand Prix sur le dos de sa jument fétiche Urssuline blue devant le chevronné cavalier Yasser Aïdibé des Écuries Hann Marinas (EHM) et la Belge Marie Foulon. Une victoire décrochée au chrono après un rude barrage.

Pour se hisser sur la plus haute marche du podium, le sociétaire du RCD a réussi un parcours sans-faute en 42 secondes contre 45 pour Yasser Aïdibé et 46 pour la Belge Mario foulon. En plus de sa belle victoire, Hamoudy s’est emparé des 2 millions FCFA mis en jeu et il succède à son cousin Arnaud Rosière au trône.

Autre performance réussie lors de ce concours dans l’épreuve du Grand Prix, c’est celle de Babacar Omar Dieng du Poney Club de Hann. Avec un parcours sans faute, le jeune cavalier de 14 ans a remporté le Grand Prix et la cagnotte de 1 million FCFA. Auparavant, sa coéquipière au Poney Club de Hann, Raïcha Hachem, s’est offert le Prix du Challenge Cup plus une enveloppe de 500 000 FCFA.

