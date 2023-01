Le Championnat national de rugby à VII a joué sa 2 journée au terrain du camp militaire de Bel Air. Au terme des matchs de la journée, ASFA, jusqu’ici invincible, a jalousement gardé la tête de la poule A, considérée comme l’élite.

La poule A a été scindée en deux groupes de trois équipes. Dans le 1er groupe, ASFA a régné en maitre. En effet, les Militaire d’ASFA ont respectivement battu Jambars (19-12) et Guédiawaye (19-0) en match de groupes.

De son côté, Dragon a aussi dicté sa loi dans le 2ème groupe. Ils ont d’abord surclassé Yoff (21-5) avant d’enchaîner contre Kirène (14-12). Les deux équipes, leaders de leur groupe, ont disputé la première place de la poule A.

Au bout d’un match intense, ASFA, invincible et en forme, a déroulé le rouleau compresseur devant Dragons. Ils sont logiquement venus à bout de leurs adversaires (21-7) pour caracoler en tête de la Poule A. Au terme des matchs de classe- ment, Panthers de Yoff et Guédiawaye, dernières de la poule A, sont reléguées dans la poule B. Hier à Thiès, Pikine et INSEPS ont validé leur ticket qualificatif pour la poule A. Ces deux formations sont promues dans l’élite (poule A).

Stades