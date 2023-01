Titulaire en défense centrale contre Hyères, Pape Gueye pourrait expérimenter ce poste dans la durée à l’OM.

Et si, à 23 ans, Pape Gueye s’apprêtait à vivre un nouveau tournant dans sa jeune carrière ? Habituel milieu de terrain, l’international sénégalais pourrait en effet découvrir un nouveau poste. Aligné dans l’axe central gauche d’une défense à trois contre le Hyères FC en Coupe de France, samedi, il a satisfait son entraîneur.

À tel point, le technicien croate de l’Olympique de Marseille souhaiterait plus souvent l’utiliser à ce poste. Cependant, la balle est dans les camps du Champion d’Afrique. En conférence de presse ce lundi, Igor Tudor a en effet insisté sur cette possibilité mais, même s’il est le boss, préfère laisser le choix final au joueur.

« J’ai parlé avec lui, ça dépend de lui s’il accepte de relever le défi. Je pense qu’il a les capacités pour le faire, c’est un rôle où il peut évoluer de manière positive. Il faut qu’il voit ça comme quelque chose en plus », a déclaré l’entraîneur olympien. Pape Gueye défenseur central en club, et si Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo n’avaient qu’à se tenir bien ?

