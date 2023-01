Dix-neuvième du classement de Ligue 1, le club alsacien est scotché dans la zone rouge depuis des semaines et pointe à quatre longueurs de premier non relégable (Ajaccio). Sur le papier, la situation n’est pas perdue. Mais après avoir installé le RCSA à la sixième place la saison dernière, Julien Stéphan n’a plus les ressorts pour faire rebondir le club de Marc Keller. Ce dernier vient d’ailleurs de prendre une décision difficile, mais logique.

«Le Président du Racing Club de Strasbourg Alsace, Marc Keller, a notifié ce lundi 9 janvier 2023 à Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe professionnelle du Racing, sa mise à pied à titre conservatoire. L’intérim sera assuré dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet», indique le communiqué publié sur les médias officiels du club alsacien. Sauf énorme surprise, après une saison 2021/2022 fantastique, Julien Stéphan est donc bien parti pour devenir le huitième entraîneur de Ligue 1 à être démis de ses fonctions après Olivier Dall’Oglio, Peter Bosz, Oscar Garcia, Jean-Marc Furlan, Michel Der Zakarian, Bruno Irles et Gérald Baticle.