Spécialement marquée par des rencontres de coupes nationales, la semaine écoulée, qui a vu briller plusieurs « Turcs », a permis à plusieurs footballeurs sénégalais d’étaler leur talent. Voici notre Team Of The Week, disposée en 3-1-4-2.

MASSAMBA NDIAYE, déterminant

Si le Pau FC a fait chuter Montpellier, vendredi, lors des 32es de finale de Coupe de France, c’est parce qu’également son jeune gardien international U23 sénégalais a été déterminant dans cette rencontre. En première mi-temps, l’ancien portier du CNEPS Excellence, très vigilant dans sa surface, a d’abord parfaitement repris une volée de Béni Makouana avant d’anticiper de la tête un long centre venu de la défense palladienne. Impuissant sur le coup de tête de Valère Germain, qui avait égalisé pour Montpellier, Massamba Ndiaye a eu peu de travail à faire durant la seconde période.

ABDOULAYE SECK, irréprochable

Semaine parfaite avec le Maccabi Haïfa pour le défenseur champion d’Afrique. Auteur d’une prestation solide contre le Hapoel Haïfa en coupe, mercredi, l’ancien joueur d’Antwerp s’est encore illustré au marquage en inscrit l’un des buts de la large victoire (5-1) des siens. Un joli coup de tête à la 76e minute pour porter son total de buts à 4 avec le Maccabi. En Championnat ce dimanche, il a été insaisissable lors de la victoire face à Sektzia Ness Ziona (2-0).

MAMADOU MOUSTAPHA MBOW infranchissable

Dernier de la Jupiler Pro League, le RFC Seraing s’est redonné un peu d’air dans la course au maintien en battant Ostende (2-1) samedi. Si les Métallos ont réalisé cette belle opération, c’est parce qu’ils ont largement pu compter sur leur jeune défenseur central. Impressionnant depuis son arrivée en prêt du Stade de Reims l’été dernier, Mamadou Moustapha Mbow aura réalisé un match XXL face aux Côtiers. Il a été impeccable dans les duels (100% de duels remportés), à l’image de son match tout entier (9 dégagements, 3 interceptions, 2 tacles). Il a souvent apporté du calme à sa défense.

PAPE GUEYE, patron

Alors qu’il a été choisi pour évoluer en défense centrale face à Hyères lors des 32es de finale de Coupe de France, l’habituel milieu de terrain a justifié le choix de son entraîneur Igor Tudor. À l’aise dans cette position, le Champion d’Afrique a été particulièrement autoritaire dans les duels (10 duels remportés contre 13). Techniquement adapté, il a réussi de belles transmissions vers ses partenaires. Le plus remarquable de ses 6 tacles dans cette rencontre restera celui face à Malick Assef en seconde période. Il s’est également illustré avec 3 interceptions, 2 dégagements et 91 ballons touchés.

MOUSTAPHA NAME, indispensable

Encore une fois, l’ancien joueur du Paris FC a été remarquable avec sa nouvelle formation du Pafos FC. Titulaire lors du choc face à l’Apollon Limassol (2-2), le milieu de terrain Champion d’Afrique a étalé tout son talent. Super intéressant dans l’animation offensive de son équipe, l’ancien joueur du Paris FC a été récompensé de sa générosité en inscrivant un coup de canon génialissime à la 69e minute. Un quatrième but avec le club chypriote qui confirme son état de confiance lui qui a dû batailler pour gagner une place de titulaire dans le onze de départ de Henning Berg.

PAPE MATAR SARR, séduisant

Auteur d’une entrée en jeu super intéressante contre Crystal Palace mercredi dernier avec 27 ballons touchés, 95% de passes réussies (19/20), 2 tacles, 3 duels remportés, le tout en 24 minutes, le jeune milieu de terrain a confirmé cette prestation samedi. Titulaire pour la première fois lors de la victoire FA Cup contre Portsmouth, PMS a été l’un des grands artisans des Spurs. Mise à part quelques passes ratées, l’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est montré très à l’aise dans l’entrejeu de son équipe. Très bon avec et sans ballon, s’illustrant avec quelques interceptions (3) et tacles (3) très intéressants, présents dans les duels (9 duels remportés contre 14). Il a été le joueur ayant touché le plus de ballons dans ce match (115), a réussi 90% de ses passes (85/94), une passe clé et a même osé frapper de loin. Le début du commencement.

PAPE ALIOUNE NDIAYE, le maestro d’Adana

Adana Demirspor n’a fait qu’une bouchée d’İstanbulspor jeudi (6-0). Lors de cette large victoire, Badou Ndiaye a excellé dans l’entrejeu de son équipe. Après un début de match timide, le milieu de terrain de 32 ans est monté en puissance, à l’image de tous ses coéquipiers. C’est lui qui provoque au milieu de terrain une perte d’un adversaire, ce qui mène à une contre-attaque et un penalty favorable à son équipe (25e). Il est tout proche de doubler la mise pour Adana Demirspor avec un coup de tête qui impose le portier d’İstanbulspor à un superbe arrêt (32e). Il a beaucoup fait souffrir la défense adversaire et a beaucoup tenté (4 tirs dont 3 cadrés) avant d’inscrire le 4-0 sur un penalty parfaitement tiré (65e). C’était du grand PAN.

ILIMAN NDIAYE, l’artiste

Peu de personnes s’attendaient à le voir débuter contre Millwall en FA Cup samedi. Sauf son entraîneur Paul Heckingbottom qui l’a titularisé, à juste titre. Le jeune attaquant international sénégalais en a profité pour, encore une fois, briller et faire briller ses coéquipiers. En très grande forme, Iliman Ndiaye, tel un Messi, a délivré sa huitième passe décisive de la saison lors de cette rencontre. Il a mystifié Charlie Cresswell près du poteau de corner pour envoyer un amour de centre vers Jayden Bogle, qui marque forcément. Le joueur de 22 ans met du tonus dans ce match. Avec ses accélérations et sa facilité à se défaire du marquage, il a été une menace constante pour Millwall pendant 7 minutes.

MAMADOU FALL, le grand réveil

Alors qu’il n’avait fait qu’une seule passe décisive sur ses 15 premiers matchs de Championnat, il a semblé en grande forme la semaine dernière pour refaire ses statistiques. Brillantissime, l’ancien joueur du Sporting Charleroi a porté Kasımpaşa avec un doublé lors de la victoire (4-1) mercredi face à Alanyaspor. Idéalement servi dans la profondeur par le Français Valentin Eysseric, il a fixé le gardien adverse avant de conclure parfaitement sur le 2-0 des siens. Très intéressant dans les appels, Mamadou Fall a clos le festival de Kasımpaşa à la 83e. Malgré la défaite contre Beşiktaş samedi, le Sénégalais de 30 ans a fait souffrir la défense des Aigles. Il n’était pas loin d’ouvrir le score dans ce match à la 13e minute, comme il n’était pas aussi loin d’égaliser (42e) après que Beşiktas ait ouvert le score (27e). Beaucoup de choses tentées et réussies dans ce match, sauf un but mais, finalement, c’est sur une passe décisive de lui qu’Ahmet Emin Engin marquait (69e). Alors qu’il

MAME BIRAM DIOUF, explosif

La semaine de l’attaquant de 35 ans est un régal. Devenu titulaire indiscutable à Konyaspor, l’ancien joueur de Stoke City a été époustouflant dans deux matchs en l’espace de quatre jours. Certes, il n’a pas marqué mercredi dernier contre Sivasspor alors qu’il aurait bien mérité cela au regard du nombre d’opportunités qu’il s’est occasionnées. Pourtant, c’est lui qui débloque à chaque fois la situation pour son équipe. Il a délivré une superbe passe décisive à Muhammet Demir sur l’ouverture (22e) et obtenu un penalty (55e). Puis ce dimanche contre le Fatih Fatih Karagümrük, Mame a tout écrasé, a assuré le spectacle dans un match spectaculaire et s’est assuré une performance individuelle presque inédite. Six tirs, 6 cadrés, 3 occasions manquées, 8 duels remportés, c’est bien. Mais un triplé sur trois coups de têtes, c’est encore mieux, et c’est qu’il a réussi dans ce match.

L’état de grâce pour MBAYE DIAGNE

L’attaquant de 30 ans n’oubliera jamais la semaine qu’il vient de passer. Trois buts et une passe décisive en l’espace de quatre jours, il faut être un King Kong pour le faire. Mercredi, Mbaye Diagne a été le grand bonhomme d’une victoire 4-2 du Fatih Karagümrük sur le terrain de Kayserispor. Précieux, précis et parfois opportuniste et chanceux, l’international sénégalais a signé un doublé dans ce match (12e, 63e). Et puis dimanche, s’il n’y avait pas de Mame Biram Diouf sur la pelouse du Stade olympique Atatürk, on ne parlerait que de lui à l’issue de ce match dans lequel il a brillé avec une passe décisive dès la 7e minute puis un coup de tête imparable à la 33e minute. Une efficacité qui lui permet de franchir le cap des 11 buts et 3 passes décisives en 18 matchs cette saison.

wiwsport.com