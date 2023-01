L’attaquante internationale de Dakar SC, Korka Fall, devient co-meilleure buteuse avec les inter- nationales Parcelloises, Coumba Sylla Mbodji et Hapsatou Malado Diallo, à égalité avec 10 buts.

Pour sa part, Dorades Mbour (9ème, 6 pts-13), par l’entremise de sa buteuse Woulimata Cissé, a pris le meilleur (1-0) devant le Casa Sports (7ème, 6 pts-5), pour sa deuxième victoire de la saison.

Les équipes grand-Yoffoises, Sirènes (4ème, 15 pts+10) et Amazones (6ème, 7 pts-7), ont connu des fortunes diverses, respectivement face au Lycée Ameth Fall (3-1) et aux Aigles de la Médina (0- 0). Le doublé de Fatou Sonko et un auto-goal de la défenseure saint-Louisienne ont permis à l’équipe de Sirènes de prendre les 3 points, contre une réduction du score de Fatou Sarr du LAF.

Avec Stades