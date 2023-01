L’Union sportive des Parcelles assainies (USPA) a écrasé (6-0) la lanterne rouge, Kaolack FC, hier. Les Parcelloises deviennent leaders de la D1 féminine, à l’issue de la 8ème journée.

L’USPA (1ère, 18 pts+30) et Kao- lack (11ème, 1 pt-19) s’affrontaient hier pour le remake de la finale de l’édition dernière (l’an dernier, la D1 féminine était répartie en deux poules). La victoire est reve- nue aux Parcelloises. Les tenantes du titre, grâce à un triplé de Coumba Sylla Mbodji et des buts de Marième Babou, Khardiata Samb et Hapsatou Malado Diallo, ont étrillé les Kaolackoises (6-0) et éjecté du coup AFA Grand-Yoff du fauteuil de leader.

Exempté à cette journée, AFA (18 pts+14) chute à la 3ème place. Dakar Sacré-Cœur (18 pts+21) a aussi fait un grand exploit en écrasant (8-0) Gazelles de Bignona (8ème, 6 pts-19). Les doublés de Korka Fall, Fanta Sy et Haby Baldé et les réalisations de Maty Cissokho et Aïda Willane ont largement suffi pour hisser l’équipe sicapoise à la 2ème place.

Stades