La sélection locale du Sénégal s’est rassurée avant le coup d’envoi du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en dominant le Congo (1-0), ce lundi au complexe La Cigale, Tabarka, dans le cadre de son deuxième et dernier match amical de sa dernière phase de préparation.

Après avoir enregistré un match nul et vierge lors de sa première sortie amicale de sa dernière phase de préparation en vue du championnat d’Afrique des Nations contre la Libye (0-0), le Sénégal défiait le Congo en terre tunisienne, ce lundi. Lamine Camara de Génération a offert la victoire grâce à sa réalisation intervenue dès la 5e minute de jeu. Le score n’aura pas évolué dans le second acte et les Lions Locaux s’imposent sur la plus petite des marques (1-0).

Cette victoire et surtout un nouveau clean-sheet vont permettre aux hommes de Pape Thiaw de dissiper les doutes et d’emmagasiner suffisamment de confiance avant de faire leur début dans cette compétition, prévue le 14 janvier prochain contre la Côte d’Ivoire au stade d’Annaba. Un autre résultat que ce succès aurait créé un doute chez les Lions Locaux, qui avaient enregistré une défaite contre Maroc (1-0), un match nul face à l’Algérie (2-2) et devant la Libye (0-0).

