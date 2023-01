En réunion de Comité directeur, samedi, à son siège, sis au stadium Marius Ndiaye, la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) a décidé de lancer sa saison 2022-2023 le 14 janvier par un tournoi des 4 Grands, avant le démarrage officiel des championnat de National 1 masculin et féminin, le 21 janvier.

«Les rencontres du bureau de la fédération, avec les présidents F de clubs et le Comité directeur, F ont abouti à l’organisation d’un tournoi des 4 Grands en filles et en garçons le 14 janvier. Mais aussi le démarrage effectif des championnats National 1 masculin et féminin, le 21 janvier. La finale du tournoi des 4 Grands est prévue le dimanche 15 janvier. Les équipes participantes sont : Douane, DUC, JA, USO chez les hommes, et Ville de Dakar, DUC, SLBC et DBALOC chez les dames », nous informe le président Babacar Ndiaye.

Fenêtre de février et la liste des Lions

«Pour la préparation de la 5eme et dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, le sélectionneur national va bientôt publier une liste élargie. D’ici à la semaine prochaine, la Direction technique nationale va communiquer sur ça. Sur le plan administratif, nous sommes en train de faire le travail nécessaire pour que l’équipe soit dans d’excellentes conditions de performances. J’ai eu le ministre des Sports au téléphone aujourd’hui (samedi avant la réunion du CD), qui nous a réitéré son soutien et celui de l’État pour permettre à la fédération de jouer son rôle. Donc, on le remercie pour ce geste», informe le président de l’instance dans Stades.

Avec Stades