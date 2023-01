Marraine des finales filles de la petite catégorie disputées ce dimanche au stadium Marius Ndiaye, la légende du basketball sénégalais Mame Maty Mbengue a donné son avis sur l’évolution du basketball sénégalais et le niveau des jeunes

En sa qualité de Hall of Fame, Mame Maty Mbengue est celle qui est la mieux placée pour émettre son jugement sur le niveau du basketball sénégalais de la petite catégorie. La légende a ainsi bien apprécié la compétition dont elle était la marraine en espérant que cela puisse être une source de motivation pour les jeunes prometteurs de la discipline.

« J’ai une très grande satisfaction. La famille du Basket qui m’a honoré aujourd’hui en me choisissant comme marraine de cette édition. Je le prends avec beaucoup de plaisir et j’espère que cela va relancer le basket et booster la nouvelle génération à mieux travailler » a déclaré Mame Maty Mbengue.

L’ancienne lionne du basketball de signaler le bon niveau des jeunes joueuses sénégalaises même si elle leur suggère de faire plus de compétitions pour s’améliorer davantage. « La relève est là mais il faut beaucoup travailler. On voit qu’il n y a pas assez de compétitions comme à notre époque ou chaque weekend on avait match. Maintenant je pense que les filles ont six à sept compétitions par an pendant la saison et je pense que ça ne suffit pas. Mais la relève est là et j’espère que la nouvelle Hall of Fame sera une sénégalaise ou un sénégalais. Si nous continuons à travailler, on en aura plusieurs parce que nous avons beaucoup de bons techniciens » a confié la marraine des finales filles de la petite catégorie.