Un triplé du Sénégalais a permis à Konyaspor d’arracher un match nul spectaculaire sur la pelouse de Karagümrük (3-3) dimanche à l’occasion de la 18e journée de Süper Lig. Mame Biram Diouf n’avait plus jamais inscrit un hattrick depuis… 2010.

Il nous excusera de la comparaison, mais Mame Biram Diouf c’est comme le bon vin, plus il devient vieux, plus il est bon. À 35 ans, un âge atteint en fin d’année (16 décembre), l’attaquant sénégalais est loin d’être proche de ranger les crampons, bien au contraire, comme s’il venait tout juste de commencer. Son début d’année 2023 en est une parfaite illustration. Quatre jours après avoir délivré une magnifique passe décisive contre Sivasspor, il s’est offert une très belle ligne sur son palmarès à but.

Dans le match de la 18e journée du Championnat de Turquie de Première Division entre deux équipes qui marquent beaucoup de buts ces dernières semaines, Konyaspor a arraché un match nul 3-3 sur la pelouse de Fatih Karagümrük avec… trois buts de Mame Biram Diouf. Alors que son compatriote Mbaye Diagne avait mis les siens sur les bons rails avec une passe décisive et un but en seconde période, Mame a totalement éclipsé la prestation de Diagne en seconde mi-temps.

Une première à Konyaspor depuis 2014, une première pour le joueur depuis 2010

Idéalement servi par Robert Muric, l’attaquant aux 10 buts en 51 sélections avec l’Equipe Nationale du Sénégal a réduit l’écart d’un joli coup de tête (65e) avant d’égaliser quelques instants plus tard, encore sur une tête plongeante mais cette fois-ci après un service de Guilherme Haubert Sityá (72e). Kerim Frei a osé lui répondre en redonnant l’avantage à Karagümrük à deux minutes de la fin du temps réglementaire (88e). Mame s’est arraché au bout du bout pour égaliser à nouveau (90e+5), quitte à se faire mal sur l’action.

Ce triplé veut dire beaucoup pour le Sénégalais et son équipe. En effet, c’est la première fois depuis 2014 qu’un joueur de Konyaspor inscrit un triplé. Avant Mame Biram, le dernier à l’avoir fait est l’attaquant grec Theofánis Gékas, lors d’un match contre Akhisar. De son côté, l’ancien joueur du Jaraaf signe son premier triplé pour la première fois depuis 12 ans, le 24 août 2010, lors d’un match de League Cup contre Norwich. C’était sous les couleurs de Blackburn Rovers. Petit bonus, Mame Biram Diouf a marqué un quadruplé avec Molde, en 2009, lors d’un match du Championnat norvégien contre Brann.

wiwsport.com