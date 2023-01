Terrible déception pour l’AS Monaco. Alors qu’il menait 2-0 face à Rodez lors des 32es de finale de Coupe de France, le Club de La Principauté a été rattrapé avant de s’incliner aux tirs au but.

Les joueurs de l’AS Monaco mettront forcément du temps avant de s’en remettre. Les partenaires d’Ismail Jakobs et Krépin Diatta, qui restaient sur deux victoires d’affilée en Championnat, où ils occupent la cinquième place, ont subi un énorme coup dur lors des 32es de finale de Coupe de France ce samedi. En effet, les hommes de Philippe Clement ont été éliminés par Rodez Aveyron Football, premier relégable de Ligue 2.

La défaite est d’autant plus humiliante que l’ASM évoluait au Stade Louis II et a mené 2-0 dans cette rencontre grâce à des buts Maghnes Akliouche (23e) et Wissam Ben Yedder, servi par Ismail Jakobs (37e). Mais après avoir réduit l’écart peu avant la pause, la RAF a cherché l’égalisation à la 80e sur un but de l’ancien Monégasque, le défenseur tunisien Aymen Abdennour, avant d’aller l’emporter aux tirs au but (4-5).

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́ 🔚 L'AS Monaco s'incline face à Rodez aux tirs au but et est éliminé de la @coupedefrance. 2⃣-2⃣ #ASMRAF pic.twitter.com/cBz27DBA7L — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 7, 2023

