Buteur lors de la victoire de l’OM en Coupe de France face à Hyères, Bamba Dieng a savouré le succès des siens, sa prestation et se projette déjà sur le prochain objectif.

Titulaire pour la deuxième fois cette saison, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng s’est montré déterminant avec l’Olympique Marseille. L’attaquant sénégalais de 22 ans a en effet marqué le deuxième but de la victoire des Phocéens face à Hyères (2-0), samedi après-midi, à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Devant les caméras de son club, il s’est exprimé sur cette rencontre et sur son deuxième but en autant de titularisations dans cet exercice.

« Ce n’était pas simple, c’était un match difficile. On a commencé à onze puis, tout à coup, tout a changé, et on a joué à dix (après l’expulsion d’Eric Baily à la 15e minute). Mais l’essentiel était de gagner ce match, car ce serait important de remporter cette coupe, on va tout faire pour la gagner. J’étais content (après son but), c’est le rôle d’un attaquant (de marquer des buts). Je vais en profiter et continuer le travail pour le prochain match », a déclaré le Champion d’Afrique.

wiwsport.com