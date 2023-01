La saison 2022-2023 d’Edouard Mendy à Chelsea vire au cauchemar. Apparu seulement à onze reprises toutes compétitions confondues après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Kepa Arrizabalaga, le portier international sénégalais rejoint l’infirmerie. Ce samedi, son club a en effet annoncé qu’il a subi une opération du doigt qui s’est fracturé lors d’un entraînement cette semaine.

« Le joueur de 30 ans travaillera en étroite collaboration avec le service médical du club pendant sa phase de rééducation », précise le communiqué des Blues. Aucune durée d’indisponibilité n’a cependant été précisée pour le Champion d’Afrique qui avait déjà été victime d’une telle blessure lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 alors qu’il évoluait sous les couleurs du Stade de Reims.

Edouard Mendy has undergone an operation on a fractured finger sustained in training this week.

Come back stronger, Edou! 💪 pic.twitter.com/cyRNdVl1vc

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023