Sous les yeux de leur entraîneur, les Lions Locaux ont réalisé un match nul et vierge contre le Niger dans le cadre de leur préparation en vue du championnat d’Afrique des Nations. Au terme de cette rencontre dans laquelle, le Sénégal a manqué plusieurs belles occasions, Pape Thiaw estime que l’aspect offensif est le prochain chantier du staff sénégalais.

« C’était un bon match, notre match dans notre stage ici en Tunisie. Nous avons fait un match nul, 0 but partout, contre une équipe du Niger qui a amené d’une agressivité en première mi–temps dont on a répondu présent. On a pêché un tout petit peu sur nos sorties de balles. En deuxième mi–temps une fois qu’on a essayé de les corriger le contenu était meilleur dans l’ensemble du match. Je pense que nous avons manqué un plus sur le côté offensif du parce qu’on a eu des occasions pour marquer. On n’a pas pu le faire. On sait que dans le football pour gagner il faut marquer des buts. On sait qu’on doit travailler encore plus sur cet aspect qui était déjà l’effort de cette équipe, on a vu à chacun qu’on joue on marquait en général un but, Aujourd’hui, on ne m’a pas mis en loupant des occasions. On va travailler encore plus pour préparer le match contre le Congo. Comme on dit les matchs amicaux servent à corriger maintenant, on va plus insister sur nos sorties de balles et sur notre jeu vertical qui peut faire vraiment du mal dans cette compétition », déclare le sélectionneur des Lions à l’issue de leur premier match amical de leur dernière phase de préparation en prévision du championnat d’Afrique qui aura lieu du 13 janvier au 4 février e Algerie. Le Sénégal jouera son deuxième match amical contre le Congo.

