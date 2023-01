Lors de la première partie de saison, Pape Matar Sarr, recruté l’été 2021 du FC Metz pour un peu plus de 16 millions d’euros, n’avait disputé la moindre minute avec Tottenham. Mais depuis son retour de la Coupe du Monde, le jeune milieu de terrain sénégalais a fait évoluer son statut chez les Spurs. Il a eu l’occasion de participer aux deux derniers matchs de Premier League.

La Salernitana accélère pour l’avoir en prêt

Ces deux apparitions face à Aston Villa puis Crystal Palace ont fait naître de nombreux espoirs chez les supporters et l’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, qui, avec le calendrier très chargé, ne voudrait pas se séparer de l’ancien pensionnaire de Génération Foot. Néanmoins, Pape Matar Sarr pourrait bien ne pas finir la saison au Tottenham Hotspur Stadium et partir lors de ce mercato.

En effet, la Salernitana aimerait se faire prêter le Champion d’Afrique, comme l’a confirmé le directeur sportif des Grenats. « Sarr est un joueur que nous aimons beaucoup et qui, de par ses caractéristiques, pourrait nous convenir », a déclaré, vendredi, Morgan De Sanctis en marge de la présentation de la nouvelle recrue de son équipe, le milieu de terrai italien Hans Nicolussi, prêté par la Juventus.

Selon le gourou des transferts Fabrizio Romano, la Salernitana a déjà entamé des discussions avec les dirigeants Tottenham. Mais le journaliste italien précise que les négociations sont à un stade précoce, et l’avancée du dossier dépend également de la volonté de Pape Matar Sarr, s’il souhaite quitter la Premier League anglaise afin de s’aguerrir pendant six mois dans la Serie A italienne.

Serie A side Salernitana are in talks to sign Pape Matar Sarr on loan from Tottenham, still early stages as also depends on player decision. 🚨⚪️ #THFC

“Sarr is kind of player we need, he has the skills we want in that position”, club director Morgan de Sanctis confirms. pic.twitter.com/DYa6ICDyLl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2023