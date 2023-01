Suite à son septième titre de champion d’Afrique, l’Equipe nationale de Beach soccer attend toujours d’être reçue par le Président Macky Sall, comme promis par le ministre des Sports. Al Seyni Ndiaye, capitaine des Lions, s’en explique tout en gardant espoir de voir cette audience se concrétiser.

Deux mois après leur 7e sacre continental à l’issue de la Can au Mozambique, l’Equipe na­tio­nale de Beach soccer du Sénégal attend toujours son audience avec le président de la Répu­blique malgré les nombreuses promesses faites dans ce sens par le nouveau ministre des Sports, Yankhoba Diatara. Le capitaine, Al Seyni Ndiaye, porte la voix des champions d’Afrique.

«Venu nous accueillir à notre retour à la Can au Mozam­bique en octobre dernier, le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, nous avait promis que nous allions être reçus par le Président Macky Sall à travers un Sargal, suivi d’une grosse récompense. Le ministre des Sports a réitéré cette promesse au cours de la Can de handball à Dakar où Raoul et moi étions allés supporter les Lionnes à Dakar Arena. Au Qatar, où je m’étais rendu pour la Coupe du monde pour supporter les Lions du football, lorsque j’ai croisé le ministre des Sports, il a renouvelé cette promesse. Je dirais que cette promesse nous a été faite plus de cinq fois. Les joueurs de beach soccer de l’Equipe du Sénégal attendent toujours d’être reçus par le président de la République. Ce serait une grosse déception que cette audience ne se tienne pas. On nous oppose souvent un calendrier très chargé du chef de l’Etat. On attend toujours», soutient au bout du fil le capitaine des Lions de la plage. Qui argumente : «Une rencontre avec le président de la République suffit à nous motiver davantage pour la prochaine Coupe du monde à Dubaï, en novembre prochain.» Et selon le meilleur gardien d’Afrique, les joueurs veulent profiter de cette audience pour faire une promesse au chef de l’Etat dont il souhaite la présence à leurs côtés à Dubaï.

«Tous les Sénégalais souhaitent nous voir remporter la Coupe du monde après avoir atteint les demi-finales. Et nous comptons délivrer cette promesse au président de la République lors de cette audience», explique Al Seyni, qui avait été reçu avec ses coéquipiers au Palais présidentiel, après leur sixième titre continental, remporté à Dakar, avec comme récompense une enveloppe de dix millions à chaque joueur.

Présenter au chef de l’Etat le trophée avant la tournée nationale

Prévoyant de faire une tournée nationale pour présenter le trophée continental aux Sénégalais, les Lions comptent, avant ce «Trophy Tour», présenter la Coupe au président de la République. Désigné à plusieurs reprises meilleur gardien d’Afrique après plusieurs Can, Al Seyni Ndiaye décide de rendre la monnaie aux Sénégalais en leur dédiant son dernier trophée remporté lors de la Can au Mozambique. «J’ai remporté sept trophées comme meilleur gardien d’une Can. Il est temps que j’offre un des trophées, en l’occurrence celui remporté en 2022 au Mozam­bique. Ce trophée va trôner à côté du Ballon d’Or de Sadio Mané au Musée Pape Bouba Diop», informe le portier de l’Equipe nationale de beach soccer.

Lequotidien