L’international sénégalais a évoqué son avenir, alors qu’il entrera dans sa dernière année de contrat cet été, et que les joueurs dans cette situation ne sont plus forcément les bienvenus sous le règne de Pablo Longoria. « Mon litige avec le TAS (l’affaire de son transfert entre Watford et l’OM ndlr.) ne bloque aucun mouvement. Je suis bien dans ce club, ça fait 3 ans. Je n’ai pas vu les dirigeants. Je suis sur le terrain à faire ce que je sais faire. La suite, ce n’est pas moi qui gère », a-t-il répondu.

Pour appel, le Tribunal arbitral du sport (TAS) se penchera les 8 et 9 mars prochains sur le dossier Pape Gueye, qui devait rejoindre Watford en provenance du Havre à l’été 2020, et qui avait finalement atterri à l’OM.