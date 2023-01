Quelle est la nature de la blessure d’Ama Baldé ? «C’est un bombement discal de type L4- L5», nous confie un médecin qui a consulté le lutteur. Le bombement discal arrive lors d’une déchirure partielle de la partie externe du disque (anneau fibreux). Le disque est alors plus fragile, s’élargit sur une partie de sa circonférence et diminue de hauteur. Comme symptômes, on sent de la douleur à l’endroit du bombement discal, des engourdissements et de, l’inflammation peuvent en résulter.

«C’est une blessure qu’il avait contractée depuis quelques semaines. Vous savez que les lutteurs ont le complexe de signaler une blessure. C’est nous qui avions constaté l’anomalie pour entamer le traitement médical», poursuit la même source sans vouloir dévoiler son anonymat.

Comme Modou Lô, Ama Baldé va-t-il subir une opération chirurgicale? «Cela ne nécessite pas opération chirurgicale. Il va prendre des antalgiques et des anti-inflammatoires. va suivre le traitement pendant 21 jours. Je ne pense pas que 21 jours vont suffire pour qu’il soit totalement rétabli. On l’espère bien, mais je n’en suis vraiment pas sûr», fait savoir ce spécialiste de la santé

«A l’issue des 21 jours, on fera une autre IRM (L’imagerie par Résonance magnétique). Si ça montre qu’il est totalement guéri, Ama Baldé pourra déposer un certificat de guérison au CNG et reprendre la compétition« .