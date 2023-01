Invaincu depuis six rencontres de Championnat, le Red Star a brillamment emmené son invincibilité à sept en dominant Cholet (4-1), vendredi soir, en match en retard de la 16e journée de National 1. Le capitaine Cheikh Ndoye a montré la voie aux hommes d’Habib Bèye en ouvrant le score à la 9e minute de jeu.

Damien Durand inscrit le but du break. À l’heure de jeu, Frédéric Injaï réduit le score pour Cholet, quelques secondes avant le doublé de Durand. Issouf Macalou y est également allé de son petit but dans le temps additionnel. Avec cette victoire, le Red Star conserve sa 4e place, à 2 points du leader, Concarneau.

VIIIIIICTOIIIIIRE DU RED STAR ! 😍

L'Étoile Rouge s'impose à Cholet grâce à un but de son capitaine Cheikh Ndoye, d'Issouf Macalou et un doublé de DD7 et entame de la plus belle des manières cette nouvelle année ! #SOCRED #AllezRedStarFC 💚💪 pic.twitter.com/uCR3KiTPQ8

— Red Star FC ✪ (@RedStarFC) January 6, 2023