Bamba Dieng pourrait espérer avoir plus de temps de jeu en Coupe de France. Avec pas mal d’absents dans le groupe Marseillais, Igor Tudor a fait part de sa volonté de voir « un peu plus » son attaquant Bamba Dieng.

Après son départ canon pour le retour de la Ligue 1, l’OM s’apprête à ouvrir la parenthèse Coupe de France en disputant son 32ème de finale face à Hyères, club de National 2, ce samedi. Une rencontre dans laquelle Bamba Dieng pourrait y prendre part avec cette fois-ci des minutes conséquentes. De passage en conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor, le coach marseillais, a laissé entendre son désir de donner plus de temps de jeu à l’attaquant sénégalais Bamba Dieng, qui a décidé tout de même de supprimer toutes ses photos en lien avec l’Olympique de Marseille de son compte Instagram.

Malgré tout, le Croate a prévu de l’utiliser « Gigot ne sera pas disponible. Nuno Tavares et Clauss non plus. Dimitri a encore un petit problème. On est en petit comité, il y avait 14 joueurs aujourd’hui. Mais il faudra mettre la meilleure équipe possible. Ruben Blanco jouera le match. Il m’a fait bonne impression. Il est toujours prêt. Ben Seghir ne sera pas titulaire, mais Dieng oui. Il a des qualités et j’ai envie de l’utiliser un peu plus, je n’ai pas pu en profiter assez en première partie de saison. », déclare-t-il.

wiwsport.com