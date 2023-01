Dans le cadre de leur combat prévu le 14 février , Marley et Sokh ont tenu leur deuxième face à face ce vendredi. Le débat a été très houleux entre le lutteur de Guédiawaye et celui de Pikine.

Boosté par la victoire récente de Boy Niang sur Balla Gaye 2, Sokh de Pikine aborde bien son combat contre Marley de l’écurie Papa Kane de Guédiawaye (le 14 février). Et si Marley lui a promis de lui réserver la plus grande surprise de sa vie le 14 février prochain, Sokh a répliqué en affirmant qu’il ne fera d’une bouchée de son adversaire.

« Dés le premier accrochage le combat sera terminé. Je suis plus fort que lui, je lutte mieux que lui et je vais lui infliger une chute qui ira en Top 5. On dit que Marley est fort avec les poids lourd, mais je suis un poids lourd qui a de la puissance et de la force » a déclaré Sokh.

Répondant aux accusations de son adversaire qui lui a reproché de prendre des anabolisants, Sokh jure qu’il n’a jamais touché à ses produits. « Je ne voulais même pas parler de ce sujet mais je vais vous dire aujourd’hui que je n’ai jamais touché à aucun de ces produits, même pas des sirops. C’est juste que je suis natif de Kabrousse et tous ceux qui sont nés dans cette région ont cette morphologie. Je suis même le plus petit d’entre eux. Mon père est un champion issue de la Casamance et qui a été un grand lutteur » a confié Sokh.

