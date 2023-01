Deux potentiels adversaires de Modou Lô, Ama Baldé et Boy Niang 2 sont en concurrence pour affronter le roi des arènes cette année. Si le fils de Falaye Baldé avait été tout proche de le croiser l’année dernière, le fils de De Gaulle a apparemment pris de l’avance pour défier Modou Lô après sa brillante victoire devant Balla Gaye 2.

Ama Baldé et Boy Niang 2 peuvent t’il devenir des frères ennemis? c’est en tout cas une possibilité tant les deux lutteurs sont sur une pente ascendante vers les sommets de la lutte sénégalaise et veulent tous deux affronter le roi des arènes Modou Lô.

Fraichement vainqueur de Balla Gaye 2 avec la manière au soir du 1er janvier 2023, le fils de De Gaulle nourrit des ambitions dans sa carrière qui a pris une autre direction après son succès rocambolesque contre le Lion de Guédiawaye. Avec 14 victoires en 18 combats, Boy Niang 2 a gagné le droit de se mesurer au roi des arènes après avoir réussi le test Balla Gaye 2.

Boy Niang 2 devant Ama Baldé dans la hiérarchie ?

Si ses proches et encadreurs à l’image de son paternel ou de Mansour Diop ont écarté Modou Lô comme leur potentiel adversaire dans un futur très proche, cette assertion semble plus être un jeu de dupe qu’autre chose. En fin tacticien, le « Thiapathioly » de Pikine a toujours avancé masqué avant de démontrer aux yeux de tous qu’il avait les armes pour s’imposer au sein des VIP. Ainsi il est clair que son objectif est de devenir roi des arènes et dés lors il est impératif de croiser Modou Lô qui lui est guéri de sa blessure à l’épaule qui l’empêchait de lutter depuis trois ans.

Cependant, si l’adversaire de « Xaragne Lô » reste toujours une équation , Ama Baldé qui devait le croiser le 3 mars 2022 avant que leur combat ne soit reporté à une date jusque là inconnue, reste toujours un candidat sérieux pour le défier puisqu’ils sont toujours sous contrat avec Luc Nicolai. « Seuleu Bou Ndaw » qui a entre temps pris un autre adversaire (Gris Bordeaux) a déchanté à la dernière minute suite à une blessure (bombement discal). Mais, il pense toujours au trône du roi des arènes en plus d’avoir une revanche à prendre sur Modou Lô qui l’a battu en « mbappat » (lutte traditionnelle). En tant que fils de champion, Ama Baldé ne peut que rêver de lutter contre Modou Lô et le lui a d’ailleurs fait savoir lors dune de leur face à face. « Je remercie le grand (Modou Lô ) pour avoir offert l’occasion de l’affronter pour devenir roi des arènes » avait martelé le taureau de Pikine.

Ainsi ayant été une demande des amateurs de lutte il y’a trois saisons, le choc entre Ama Baldé et Modou Lô pourrait ne plus être à l’ordre du jour pour cette année puisque le niveau physique réel des deux lutteurs reste un mystère. En plus Ama Baldé n’a plus nouer son « nguimb » depuis 4 ans et Modou Lô depuis 3 ans.

Autre élément qui rajoute de la saveur à cette course pour défier Modou Lô, Ama Baldé et Boy Niang ont opté pour ne jamais se croiser puisqu’ils sont amis en plus d’être des lutteurs de Pikine. Dés lors ne pas affronter Modou Lô serait une grosse perte pour l’un ou pour l’autre si jamais un des deux qui croiserait Modou Lô venait à le terrasser pour s’emparer de la couronne de roi des arènes.

