A l’issue de la 4ème ronde qui s’est poursuivie hier jeudi, au relais sportif de Dakar, le Maître international, Modou Seck, a pris les devants au classement après sa victoire sur Ansou Ndiaye (2-0).

Modou Seck est en train de prendre ses marques au fur à me sure que la compétition avance. En fait, après ses deux matchs nuls face à ses compatriotes George Cuelho et Mame Said Niang lors des 2ème et 3ème rondes, le damiste sénégalais n’a pas tremblé contre Ansou Ndiaye, qu’il a facilement battu 2-0.

Après cette unique victoire de cette 4ème ronde, Modou Seck se hisse en tête du classement avec 6 points. Mor Seck, le seul GMI côté sénégalais, ne décolle toujours pas, il a encore été tenu en échec par le Camerounais Jean Marc Ndjofang (1-1).

Avec Stades