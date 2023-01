Everton n’ira pas plus loin que le 3e tour de la FA Cup. Les Toffees d’Idrissa Gana Gueye ont été battu ce vendredi par Manchester United (3-1).

Les hommes de Frank Lampard n’ont pas résisté face à une équipe mancunienne très en forme dernièrement et qui n’aura besoin que de 4 minutes pour ouvrir le score dans son antre d’Old Traford. Et même si dix minutes plus tard Coady répondra à l’ouverture du score du brésilien Antony, les Reds Devils vont reprendre l’avantage grâce encore à un but de Coady mais cette fois ci dans le mauvais camp (1-2).

Avec une meilleure prestation que lors du dernier match en championnat, Idrissa Gana Gueye a disputé toute la rencontre et donc assisté au dernier but des mancuniens à la 90e minute sur un penalty obtenu par Alejandro Garnacho. L’argentin laisse le soin à Marcus Rashford de tirer et de marquer le troisième but de Manchester United qui jouera le prochain tour de la FA Cup.

