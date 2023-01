L’entraîneur assistant des Spurs de Tottenham Cristian Stellini a encensé le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr avant le match de F.A cup ce samedi contre Portsmouth.

Voilà ce qu’on appelle une montée en puissance. Après avoir fait une entrée remarqué lors de son baptême de feu en Premier League contre Aston Villa dimanche dernier, Pape Matar Sarr a été impressionnant ce mercredi lors de la victoire de Tottenham face à Crystal Palace (0-4). Au pressing, dans la tenue et la sortie de balle, dans le marquage, l’ancien messin a été irréprochable sur les 30 minutes qu’il a disputé au Selhurst Park. Une performance qui lui a valu d’être encouragé par son coéquipier Hung-Min Son mais aussi de son entraineur Antonio Conte. Ce vendredi c’était au tour de l’entraîneur assistant des Spurs de parler du prodige sénégalais en conférence de presse en l’absence d’Antonio Conte parti en Italie pour assister aux funérailles de son ancien coéquipier Gianluca Villa. Il a encensé PMS tout en lui demanda d’être patient.

« C’est un très jeune joueur et c’est la première fois qu’il vient en Angleterre avec un an d’expérience en Ligue 1. A propos de ses compétences, il peut tout faire. C’est un grand joueur avec des possibilités de jouer dans des positions différentes. Mais lors de la dernière conférence de presse, j’ai parlé de la façon dont il faut être patient avec les jeunes joueurs » a expliqué Cristian Stellini.

Recruté l’été dernier pour 14,5 millions de livres sterling, Pape Matar Sarr a du ronger son frein avant de bénéficier de la confiance de son entraineur. Jugé frêle au début et pas capable de s’adapter à l’intensité de la Premier League, PMS a redoublé d’effort aux entrainements avant de se faire une place dans l’effectif et de jouer son premier match dimanche dernier. « Avec Pape (Matar Sarr) , Antonio a décidé à ce moment qu’il était prêt a jouer. Nous travaillons beaucoup sur la position du corps et il a montré le désir de s’améliorer…Avec Pape, c’était très facile mais nous avons une hiérarchie et il doit la respecter » a expliqué le numéro 2 de Tottenham.

Contre Portsmouth ce samedi en FA Cup , Pape Matar Sarr a de fortes chances de débuter le match alors que beaucoup de cadres seront mis au repos. Ce sera une test pour lui mais aussi une chance pour le joueur formé à Génération Foot de montrer qu’il a bien travailler depuis son retour de la coupe du monde.

Wiwsport.com