Le duel des 32es de finale de Coupe de France entre les deux derniers au classement de Ligue 1 a tourné en faveur d’Angers, vainqueur de Strasbourg aux tirs au but (0-0, 4-5 T.A.B).

Lanterne rouge de Ligue 1, Angers s’est donné un peu d’air aux dépens de son devancier au classement, Strasbourg, lors d’un 32e de finale de Coupe de France couperet pour les deux équipes. Le SCO a fait la différence aux tirs au but – une séance décisive disputée directement après le temps réglementaire ponctué sur le score de 0-0.

Habib Diallo et Sada Thioub étaient titulaires lors de cette rencontre, alors qu’Abdallah Sima est entré jeu pendant la seconde période. Si Thioub, remplacé à la 68e, n’a pas participé à la séance des tirs au but, Diallo et Sima ont bien étaient présents et ont d’ailleurs réussi leurs tentatives. Finalement, c’est le SCO qui verra les 16es de finale de la Coupe de France.

[TAB] Avec deux arrêts de Bernardoni le SCO se qualifie pour la suite de la compétition en @coupedefrance !!!!! BRAVOOOOO MESSIEURS !!!!!!! pic.twitter.com/llQ5YMVKmT — Angers SCO (@AngersSCO) January 6, 2023

