Décidemment, Chelsea n’y arrive plus. À domicile jeudi soir face à Manchester City dans le cadre de la 19e journée de Premier League, les Blues et leur défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly ont manqué l’occasion de refaire leur retard en s’inclinant sur la plus petite des marges (0-1).

Après son match nul décevant face à Nottingham Forest lors de la dernière journée, Chelsea, largué dans la course à une qualification en Ligue des Champions, avait à cœur de remettre la marche en avant dans le choc de la 19e journée de Premier League face à Manchester City. Mais, malgré avoir longtemps livré une prestation satisfaisante, les Blues ne parviendront pas à leur faim. N’ayant pas résisté à la grosse domination des Citizens en seconde période, les hommes de Graham Potter tombent à Stamford Bridge sur un but de Riyad Mahrez (63e). Au classement, Chelsea reste donc à la 10e place, à 10 points du 4e. Deuxième, City revient à cinq unités du leader Arsenal.

Kalidou Koulibaly et son match…

Aligné à gauche de la défense des Blues dans le 4-2-3-1 de Graham Potter, aux côtés de Thiago Silva, l’ancien vice-capitaine de Naples a trouvé ses repères dans son poste de prédilection. Calme, serein, précis, présent dans l’engagement et juste, Kalidou Koulibaly a passé une demi-heure de jeu plutôt tranquille, à l’image notamment de toute sa défense. Mais il s’en est un peu mêlé les pinceaux à la 31e en déviant la trajectoire du ballon sur un centre de João Cancelo. Heureusement pour lui et les Blues, Kepa Arrizabalaga était bien vigilant pour capter calmement et éviter le contre son camp.

Les minutes passaient, Manchester City mettait un peu plus la balle sur ses pieds et le travail devenait de plus en plus sérieux pour Kalidou Koulibaly et sa défense. Au duel avec Erling Haaland, idéalement servi à l’entrée de la surface par Ilkay Gündogan, le Sénégalais est devancé par le Norvégien qui se met face à Kepa mais manque le cadre. Dans la foulée d’une frappe de Carney Chukwuemeka, qui s’écrase sur le poteau droit d’Ederson, City part en contre avec Kevin De Bruyne. Mais le Belge tombe sur un mur nommé Koulibaly qui annihile l’offensive mancunienne (44e).

Le début de la seconde période sera beaucoup moins glorieux pour le capitaine des Lions et ses partenaires, étouffés par un adversaire revenu des vestiaires avec plus d’envie et meilleures intentions. Après avoir enlevé un ballon de la tête à Erling Haaland (61e), Koulibaly ne pourra rien faire sur le centre de Jack Grealish et donc l’ouverture du score de Riyad Mahrez (63e). Certes, il n’a pas été parfait, loin de là, mais le défenseur sénégalais, averti en fin de match pour un tirage de maillot sur Mahrez, aura tout de même réalisé un match correct. Dimanche 8 janvier (16h30), Koulibaly et ses partenaires auront t-il les armes pour prendre leur revanche face au même adversaire lors du troisième tour de FA ? En tout cas, cette fois-ci, ce sera à l’Etihad Stadium…

A performance full of desire that ends in a narrow defeat. ⏱ pic.twitter.com/85RVEOE3JD — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2023

