Le ciel est tombé sur la tête de Gorgui Sy Dieng. Le joueur international sénégalais vient d’être libéré par les Spurs pour laisser de la place dans l’équipe alors que le club a échangé Noah Vonleh avec les Celtics selon Adrian Wojnarowski. Suite à cette terrible nouvelle, le pivot passé par Minnesota, Atlanta et Memphis se retrouve ainsi sans club.

The Celtics are trading Noah Vonleh and cash to the Spurs, sources tell ESPN. The Spurs are waiving Gorgui Dieng to create the roster spot.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 5, 2023