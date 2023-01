Chelsea FC vient d’officialiser l’arrivée du défenseur français Benoit Badiashile contre un chèque de 40 millions d’euros. Une recrue qui va bousculer la hiérarchie et créer de la concurrence à Kalidou Koulibaly.

L’avenir de Kalidou Koulibaly s’assombrit t-il à Chelsea avec l’arrivée de la nouvelle recrue des Blues , Benoit Badiashile? Voilà la question qui doit tarauder à l’esprit des supporters du club londonien mais aussi des fans sénégalais qui suivent le défenseur central de 31 ans.

Arrivé en début de saison en provenance du Napoli, Kalidou Koulibaly découvrait alors un nouveau club et un nouveau championnat avec l’envie de s’imposer durablement à Chelsea. Toutefois celui qui un temps fut considéré comme le meilleur défenseur du monde par feu Diego Armando Maradona ne parvient toujours pas à jouir de cette notoriété sous la tunique bleue cette saison. Le défenseur sénégalais fait face à une rude concurrence à son poste avec Trevor Chalobah et Wesley Fofana. Même si ce dernier est blessé depuis le mois d’août, Koulibaly (11 matchs en Premier League) se voit désormais obliger de partager les minutes avec Trevor Chalobah (9 matchs) derrière l’indiscutable et taulier de cette défense Thiago Silva (14 matchs).

Le capitaine des Lions n’est donc pas encore un indéboulonnable dans le onze des Blues de Graham Potter et l’arrivée de Benoit Badiashile ne risque pas d’arranger les choses. En effet le jeune défenseur tricolore bénéficie d’une grande confiance de la part des dirigeants du club londonien en tête son propriétaire Todd Boehly. Du haut de ses 21 ans, l’ancien monégasque est venu pour durer à Chelsea puisqu’il a paraphé un contrat de 7 ans et demi à Stamford Bridge. Et bien qu’il soit encore jeune, Badiashile a acquis une grande expérience en ligue 1 et en Europe avec Monaco totalisant pré de 150 apparitions avec le club du rocher. Il a d’ailleurs été convoqué pour la première fois en Equipe de France en septembre 2022.

Le longiligne défenseur central sera donc à coup sur un concurrent à Kalidou Koulibaly même s’il est gaucher alors que « Kouli » est lui droitier. Graham Potter aura l’embarras du choix dans son arrière garde.

