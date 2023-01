Marseille : Le geste de Bamba Dieng qui ne passe pas inaperçu

L’avenir de Bamba Dieng reste et demeure incertain au sein de l’équipe marseillaise. Et son dernier geste ne dira pas le contraire puisque le jeune joueur sénégalais a décidé de supprimer toutes ses photos en lien avec l’Olympique de Marseille de son compte Instagram. Un indice ?

C’est connu de tous, Bamba Dieng traverse une situation très délicate à l’OM. Auteur du plus beau but de la saison dernière en Ligue 1, l’attaquant sénégalais qui a vu son temps de jeu chuter de façon considérable après avoir été contraint de rester à Marseille suite à un scénario rocambolesque sur son transfert vers Nice. Une situation qui pourrait inciter le Lion, buteur lors de la Coupe du Monde au Qatar, à quitter la cité phocéenne lors du mois de janvier. D’ailleurs il n’a pas manqué de lâcher un nouvel indice qui va dans ce sens. Ce jeudi matin, l’attaquant de 22 ans a retiré toutes ses photos sur son compte Instagram en lien avec le club français, laissant ainsi planer le doute sur son avenir.

Du côté de la formation française, le départ de Bamba Dieng, sous contrat jusqu’en juin 2024, ne serait une surprise. Le journaliste Florent Germain avait confirmé sur le plateau de BFM Marseille que le joueur formé à Diambars de Saly était susceptible d’être transféré dans les prochains jours. « À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a radicalement changé. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. On parle d’une volonté de le prolonger. Mais en même temps, les discussions n’ont pas commencé. Et lui, en ce moment, il grappille quoi ? Dix ou quinze minutes par match ? Donc peut-être que Dieng a envie d’aller voir ailleurs. Je ne mettrai pas ma maison en jeu sur le fait que Dieng restera à l’OM cet hiver. »