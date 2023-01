L’US Ouakam a remporté son match en retard de la 5e journée ce jeudi contre l’UCST Port sur le score de (1-2).

Au moment où on observe une pause dans le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 à cause du Championnat dAfrique des Nations (CHAN 2023), l’US Ouakam en a profité pour reprendre des points après sa troisième victoire en championnat acquise au stade Alassane Djigo. Battus lors de la dernière journée par Oslo FA (3-1), les requins se sont offert le scalpe de la lanterne rouge Port grâce à des buts de Souleymane Coly et de Abdou Aziz Cissé.

Grace à ce succès, l’USO quitte la 11e place pour se retrouver 10e à égalité de points avec HLM Dakar et DUC après onze journées de championnat disputées. De son coté Port reste toujours relégable et pointe à une triste 14e et dernière place de la Ligue 2.

Wiwsport.com