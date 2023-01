Grâce à une victoire renversante contre le CD Ibiza (4-1), le Real Betis s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. Blessé, Youssouf Sabaly n’a pas participé à cette rencontre.

Tenant du titre de la compétition, le Real Betis n’a pas eu la tache très facile pour son entrée en lice dans la Coupe d’Espagne. Opposés au CD Ibiza Islas Pitiusas, pensionnaire de Quatrième Division, les hommes de Manuel Pellegrini ont dû réalisé une seconde période parfaite pour l’emporter après avoir été mené à la pause.

L’Ibiza IP a ouvert le score à la 26e minute grâce à Pepe Bernal, qui profitait d’une grosse erreur de Víctor Ruiz. Revenu avec de meilleures intentions en seconde mi-temps, le Real Betis a rapidement égalisé par l’intermédiaire de Willian José (1-1, 54e) avant de reprendre l’avantage dans la foulée grâce à Edgar González (1-4, 58e).

Refroidi, le club baléare n’aura pas réagi puisque les Andalous ont intensifié leur domination et iront jusqu’à tué le suspense dans cette rencontre sur un doublé de Willian José (1-3, 81e) et un but de Nabil Fekir en toute fin de match (1-4, 90e+3). Le Real Betis rejoint donc les huitièmes de finale de la Copa del Rey.

