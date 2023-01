Présentement en Tunisie en vue de sa dernière phase de sa préparation pour les besoins du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui aura lieu du 13 janvier au 4 février 2024, la sélection locale du Sénégal se frottera au Niger en amical ce vendredi à partir de 13h00 GMT au complexe La Cigale de Tabarka.

En rassemblement à Tabarka en Tunisie depuis mardi soir, les Lions Locaux du Sénégal vont disputer sur place leur troisième match de préparation dans le cadre du CHAN 2023. Après avoir défié le Maroc et l’Algérie, les joueurs de Pape Thiaw vont se mesurer ce vendredi à la formation du Niger, qualifiée pour ce rendez-vous et qui partage son groupe avec le Cameroun et le Congo. Cette rencontre amicale va permettre au technicien sénégalais et son staff d’effectuer les derniers réglages avant l’entame de la compétition africaine qui regroupera 18 nations, réparties en 5 poules.

La sélection sénégalaise va tenter d’accrocher un quatrième et dernier match amical avant de rejoindre l’Algérie, pays hôte, où la délégation logera à Annaba, l’une des villes retenues pour le championnat d’Afrique des Nations. Pour sa 3e participation, l’équipe du Sénégal, logée dans le groupe B avec la Côte d’Ivoire, la RD Congo et l’Ouganda, fera son entrée en lice le 14 janvier prochain au Stade Annaba, face aux Ivoiriens de Karamoko Sankara William, tombeurs de la Libye en amical, jeudi.

