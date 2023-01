Blessé, Ama Baldé pourrait manquer son prochain rendez-vous contre Gris Bordeaux. Une nouvelle qui n’enchante guère le Tigre de Fass qui demande aux médecins du CNG ( Comité National de Gestion de la Lutte au Sénégal) de réaliser une contre expertise pour certifier la blessure du lutteur de Pikine.

«Ama Baldé vient de déposer (hier) un certificat médical au CNG. Je ne peux pas confirmer ou infirmer la véracité de sa blessure. C’est au médecin du CNG (Dr Abass Kâ) de faire son travail. Il doit pouvoir faire une contre-expertise médicale pour authentifier la blessure de mon adversaire. Je ne peux pas dire que c’est une nouvelle qui ne me perturbe pas. J’en suis affligé. Préparer un combat pendant des semaines et à quelques jours de l’assaut final qu’on vous annonce son report pour une quelconque blessure, c’est marrant. Mais en tant que croyant, je me plie à la volonté divine», disserte le 3ème Tigre de Fass, très affecté par la nouvelle, dans Sunu Lamb.